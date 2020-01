Gaeta vince contro la Lodigiani e conquista la vetta

Successo di misura per la compagine biancorossa, che sbanca il Francesca Gianni grazie alla rete di Antonio Marciano al 56’. Blitz da corsari per capitan Vitale e compagni, ora appaiati all’Ausonia in testa alla classifica, in attesa del big match di domenica prossima. Per il Gaeta il mese di gennaio si chiude con un bilancio pazzesco: 4 vittorie e 1 pareggio, e l’affermazione odierna ha un sapore speciale perché dimostra ancor di più lo spirito e la forza del gruppo.

Nel primo tempo, buona mezz’ora da parte degli ospiti, che hanno avuto le principali occasioni da gol. Al 5’ la punizione di Emma da posizione defilata sporca i guantoni a Nasti. Che poi si ripeterà al 22’ sempre su Emma con una gran parata, e sul corner successivo sulla zuccata di Mastroianni. L’Atletico Lodigiani si fa vedere nel finale di frazione con il tiro-cross di D’Urso su cui nessuno trova la deviazione vincente. Si va all’intervallo sullo 0-0, ma ai punti manca qualcosa al Gaeta. Che avrà modo di rifarsi nella ripresa: dopo il brivido con la conclusione sporca di Celli (palla che fa la barba al palo), è Marciano a convertire in rete il cross di Simonetti e a dare il meritato vantaggio ai biancorossi. Da qui la partita cambia, con i locali che cercano di premere sull’acceleratore e sfiorano in almeno 3 circostanze il gol del pareggio. Gli ospiti soffrono, resistono e dopo 6’ interminabili minuti di recupero fanno loro la posta in palio.

N.B.: Il presidente, Marco Crocco, ha espresso la propria soddisfazione per l’atteggiamento della squadra che, insieme al mister, al triplice fischio è andata a salutare i tifosi accorsi per la trasferta.

ATLETICO LODIGIANI: Nasti, Losi (47’st Cericola), Sarrocco (16’st Pattelli), Sentinelli, Guidotti, Barba (12’st Paolocci), Scartocci, Demofonti M., Demofonti S., Chiti (18’pt Micheli), D’Urso. A disp.: Galassi, Delle Monache, Ugazzi, Mazza, Peluso. All.: Corsi.

GAETA: Viscusi, Siniscalchi, Siciliano (16’st Castillo), Vitale (40’st Leccese), Mastroianni, Celli, Simonetti (26’st Autiero), De Santis (29’st Vuolo), Di Giorgio (38’st Ripici), Emma, Marciano. A disp.: Marrocco, Carnevale, Corrado, Mariniello. All.: Gesmundo.

MARCATORI: Marciano 11’st.

ARBITRO: Limonta di Lecco.

Guardalinee: De Salazar e Spoletini.

NOTE – Ammoniti: Demofonti M., Scartocci, Sentinelli (A); De Santis, Mastroianni, Di Giorgio, Autiero, Mariniello (G). Rec. 2’pt-6‘st

Fonte Asd Gaeta