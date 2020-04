GaetaXGaeta Charity Delivery Day

Si chiamal’iniziativa promossa da alcuni imprenditori di Gaeta che si sono coordinati per devolvere in beneficenza parte del ricavato delle vendite del 25 aprile all’ex Ospedale “Monsignor Di Liegro” di Gaeta.

L’idea è quella di aderire alla raccolta fondi promossa dal Comune di Gaeta per fronteggiare l’emergenza Covid-19, donando parte del ricavato di tutte le consegne a domicilio effettuate il 25 aprile, contribuendo così all’acquisto di attrezzature, macchinari e dispositivi DPI per il nuovo centro di diagnostica specialistica del “Mons. Di Liegro”.

Un contributo necessario per essere sempre pronti a combattere l’emergenza del Covid-19. L’invito, pertanto, è quello di concorrere a questa iniziativa attraverso un’ordinazione nel giorno indicato consapevoli che parte del vostro acquisto sarà devoluto per una giusta causa. “Un gran bel gesto a cui va il mio plauso” ha commentato soddisfatto il Sindaco Cosmo Mitrano.