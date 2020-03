GSC 1970, il sabato il format “Lo Sporting Club!”

Al fine di sopperire all’assenza di partite e creare una fonte di svago per i tifosi durante il periodo di quarantena, il Gaeta Sporting Club 1970 ha creato il format “Lo Sporting Club!” in diretta ogni sabato dalle 18 alle 20 sull’account Instagram @gaetasc con la presenza di atleti, staff, tesserati attuali e del passato.

Tuttavia in un momento così delicato, lo spazio verrà utilizzato anche come strumento d’informazione per diffondere info e aggiornamenti sull’emergenza COVID-19 per quanto riguarda la città di Gaeta, la provincia di Latina e la situazione sportiva comprensoriale.