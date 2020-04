I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta sequestrano 18.000 mascherine chirurgiche

Nell’ambito delle attività per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta –Sezione Operativa Territoriale di Aprilia, hanno provveduto, ai sensi dell’Ordinanza 1/2020 del Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, alla requisizione di 18.000 mascherine chirurgiche. Il materiale sarà consegnato nei prossimi giorni alla Protezione Civile del Lazio. Il risultato conseguito testimonia l’impegno profuso dall’AgenziaDogane eMonopoli in questa delicata fase di emergenza sanitaria.