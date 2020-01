Il Cisternone e l’area Archeologica Caposele primi lavori di manutenzione

I siti archeologici di Formia sono un bene della città e vanno come tali manutenuti per renderli sicuri per i visitatori, cittadini e turisti, che vogliano ammirarne la bellezza.

A tal fine si è deciso di intervenire sul Cisternone romano e sull’ area Archeologica Caposele, con primi lavori di messa in sicurezza e miglioramento dell’illuminazione.

I lavori dureranno all’incirca venti giorni, durante i quali i siti resteranno chiusi, ma alla riapertura saranno ancora più suggestivi e unici.

“Lavori necessari – sottolineano il Sindaco Paola Villa e l’Assessore alla Cultura Carmina Trillino – a cui ne seguiranno degli altri e senza dimenticare che negli scorsi mesi si è intervenuti all’interno del Cisternone Romano controllando la canalizzazione delle acque e regimando, in modo da non permettere la commistione tra acque bianche ed acque nere.

Sono tanti gli eventi che hanno animato i siti durante lo scorso anno, e che hanno portato il numero dei visitatori a crescere. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di incrementare ancora di più questi numeri ed è necessario rendere non solo ancora più suggestiva la visita ma sicura anche a livello strutturale.”