In fiamme macchia mediterranea. Sul posto i Vigili del Fuoco

Ieri sera, poco dopo le 19, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Norma a seguito segnalazioni di un incendio boschivo lungo la strada che da Norma va verso Cori.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Latina, prendeva visione della situazione constatando la presenza di un incendio di vegetazione in una zona impervia e distante dalla strada e ben visibile da gran parte della pianura Pontina.

L’incendio, ove possibile, veniva spento mediante l’utilizzo di un mezzo fuoristrada ma a causa della peculiarità del territorio che lo rende impraticabile, tali operazioni di spegnimento venivano interrotte.

L’intera zona veniva monitorata per tutta la notte da una nostra squadra inquanto l’incendio era attivo.

Alle prime luci dell’alba di oggi, la sala operativa del Comando di Latina, mandava sul posto personale DOS VVF per le fasi di spegnimento mediante mezzo aereo.

Risultano interessati dalle fiamme circa 4ha di macchia mediterranea.

Intervento ancora in atto.