Poco prima delle 9 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Pontinia, via Appia km 96 incrocio migliara 54, a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto, la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Terracina, constatava la presenza di due auto incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

A causa di tale evento una delle due auto terminava la sua corsa fuori strada sul ciglio del canale che costeggia la Statale Appia.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le due persone coinvolte, erano già in cura dai sanitari del 118, sopraggiunti poco prima.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la vettura in strada e recuperare l’altra con l’ausilio di una nostra autogrù.