Il 28 settembre 2020, in Terracina, militari del locale nucleo operativo e radiomobile, a conclusione di specifici accertamenti, deferivano all’a.g. in stato di libertà per il reato di lesioni personali stradali gravi, una 43 enne del posto, ritenuta responsabile di aver investito il 27 agosto di quest’anno – con la sua condotta di guida negligente, verosimilmente condizionata dall’uso di uno smartphone, – un’anziana donna che stava attraversando una via del centro sulle strisce pedonali, cagionandole lesioni gravi.