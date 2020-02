Itri, aggredisce e minaccia di morte la moglie: arrestato 39enne

Il 9 Febbraio 2020, in Itri, i Carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un 39enne, poiche’ a seguito di chiamata sull’utenza 112 N.U.E., i militari intervenivano presso l’abitazione dove l’uomo a seguito di una discussione nata per futili motivi, stava aggredendo e minacciando di morte la consorte.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa di essere tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino a diposizione dell’A.G.