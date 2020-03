Itri, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari celebra al Santuario della Madonna della Civita. Diretta diretta social e radio

Domenica 29 marzo alle ore 11.00 in diretta dal Santuario della Madonna della Civita in Itri (LT) sarà trasmessa la Messa presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. La Messa vuole essere un segno di speranza e di preghiera alla Madonna della Civita, compatrona della Arcidiocesi di Gaeta.

La Messa sarà in diretta video sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta e Radio Civita InBlu. La Messa potrà essere ascoltata sulle frequenze FM 90.7 (Gaeta, Formia, Minturno, Spigno Saturnia, Baia Domizia, Cellole), FM 101.0 (Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga) e FM 103.8 Itri. La diretta in radio si potrà ascoltare in tutto il mondo in steraming su www.radiocivitainblu.it o scaricando una app per smartphone, tv, tablet e smart speaker.

La Messa sarà in diretta video su www.arcidiocesigaeta.it e www.radiocivitainblu.it, oltre che sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta e Radio Civita InBlu.