Il 3 agosto a Itri, i militari della locale Stazione Carabinieri traevano in arresto un 39enne, in esecuzione di Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Roma il 19 luglio 2014, per il quale dovrà espiare 3 mesi e 27 giorni di reclusione.

L’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino come disposto dall’autorità giudiziaria.