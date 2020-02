La ‘Bandiera Verde’ a 8 spiagge pontine

I pediatri assegnano le ‘Bandiere verdi 2020’ alle spiagge a misura di bambini.

Dieci gli arenili del Lazio insigniti dei vessilli, di cui ben 8 pontine: Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Cala Nave a Ventotene. Le altre due spiagge laziali premiate sono Anzio, in provincia di Roma, e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi sono i requisiti necessari per aggiudicarsi l’ambito titolo.

Sono 144 le località che quest’anno si aggiudicano la Bandiera Verde, tra cui 3 spiagge europee, Costanza in Romania e Malaga e Marbella in Spagna.

La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica.