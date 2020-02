“L’Amica Geniale 2”, ascolti boom per la fiction girata a Gaeta

Dopo il successo della prima stagione tornano le storie de “L’amica geniale”.

Otto episodi per quattro prime serate durante i quali le due amiche-nemiche, nate dalla penna di Elena Ferrante e interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace, ci trascinano negli anni Sessanta, nella vitalissima giovinezza delle due ragazze, dentro il ritmo con cui si tallonano, si perdono, si ritrovano.

Regia di Saverio Costanzo che torna dietro la macchina da presa per dirigere un cast di grande spessore. Insieme a lui, firmano la scrittura Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Ferrante. In questa nuova stagione la regiaquarto e quinto episodio è affidata ad Alice Rohrwacher. Una serie HBO-Fiction, prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e da Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment.