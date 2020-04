Legambiente Terracina e ITS A. Bianchini partecipano al Digital Strike

Legambiente Terracina e ITS A. Bianchini, prima climate school della provincia di Latina grazie a Legambiente, partecipano al Digital Strike di domani 24 aprile in occasione del quinto Global Strike for Future con una innovativa azione educativa, coerente con la piattaforma scolastica di didattica a distanza e con la piattaforma digitale nazionale di Legambiente #iorestoacasa, con gli alunni collegati domani 24 aprile dalle ore 18 alle 19 per il workshop on line sulla piattaforma digitale di Legambiente #changeclimatechange dedicato alla energia rinnovabile e democratica, efficienza energetica e produttiva, mobilità a emissioni zero, cibo sano pulito giusto sostenibile, giustizia climatica per tutti e tutte

#ritornoalfuturo

#changeclimatechange

#climateschool

#iorestoacasa

Legambiente Terracina collabora ormai da anni con la Scuola Sostenibile Legambiente di Terracina

ITS A. Bianchini di Terracina, che è diventata già da ottobre, grazie a Legambiente, la prima

Climate School della Provincia di Latina, con lezioni dedicate al clima durante l’orario scolastico.

Inoltre l’ITS A. Bianchini di Terracina, sempre grazie alla lungimiranza del Dirigente Scolastico Prof.

Maurizio Trani, è stato tra i primi istituti a puntare sull’innovazione digitale come strumento organico

alla didattica e mezzo per l’inclusione con l’istituzione della figura dell’animatore digitale, la

Professoressa Simona Ciocia e del suo team digitale, garantendo la parità di accesso a un’istruzione di

qualità.

Proprio in occasione del prossimo sciopero per il Clima di domani venerdì 24 aprile, il Quinto Global

Strike for Future che avrà la forma di un digital strike, dedicato alla grande campagna “Ritorno al

Futuro”, a cui partecipa anche Legambiente e a cui hanno già dato il sostegno oltre 50 scienziati/e ed

esperti/e, campagna, dedicata alla costruzione di un piano globale che possa arginare la crisi climatica e

trovare soluzioni alla crisi economica, e che si svolgerà necessariamente a causa delle disposizioni sul

distanziamento sociale solo sulle piattaforme social, gli alunni dell’Its A. Bianchini potranno accedere,

tramite la propria Aula Virtuale-Classroom, sulle piattaforme Google Suite e Office 365 Education di

recente attivazione, alle piattaforme digitali di Legambiente #ChangeClimateChange e #iorestoacasa –

parte della iniziativa Solidarietà Digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la

Digitalizzazione-,e partecipare ad un importante workshop online

https://www.changeclimatechange.it/formazione/ dedicato a ENERGIA rinnovabile e democratica;

EFFICIENZA energetica e produttiva; MOBILITÀ a emissioni zero; CIBO sano, giusto e sostenibile;

GIUSTIZIA climatica per tutte e tutti. Il workshop on line si svolgera’ domani VENERDÌ 24

APRILE DALLE ORE 18 ALLE 19 in occasione del Quinto Global Strike for Future – Digital

Strike.

Fridaysforfuture (FFF) e Legambiente continuano così la lotta per la giustizia climatica anche ai tempi

del #coronavirus, ribadendo che la lotta contro la crisi climatica è anche una lotta per la salute dell’essere umano. Infatti, come affermano i ragazzi del FFF “gli scienziati ci spiegano che con

l’aumentare della temperatura media globale, i ghiacciai e il permafrost si scioglieranno più

velocemente, liberando numerosi agenti patogeni che metteranno nuovamente in ginocchio le nostre

società. Raddoppiando i ritmi della deforestazione, gli equilibri ecologici si modificheranno in modo

irreversibile, creando condizioni favorevoli alla diffusione dei virus. L’uscita dalla crisi sanitaria dovrà

essere il momento per ripartire e la transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita: il

punto di partenza per una rivoluzione del nostro intero sistema”. Per questa ragione è stata anche scritta

una Lettera all’Italia sottoscrivibile al link https://ritornoalfuturo.org/la-lettera/ e domani sarà possibile

effettuare un flashmob virtuale partecipando in diversi modi allo sciopero, tutti virtuali

https://ritornoalfuturo.org/24-aprile/

“Con questa iniziativa innovativa, in occasione del Quinto Sciopero per il Clima – Digital Strike del 24

aprile, e all’interno della campagna nazionale di Legambiente #iorestoacasa, e della campagna di

Legambiente #changeclimatechange, con la nostra Scuola Sostenibile Legambiente Its A. Bianchini,

fortemente impegnata nell’ utilizzo inclusivo delle nuove tecnologie per la didattica a distanza,

confermiamo ancora una volta di voler continuare nelle nostre iniziative, nonostante le restrizioni

dovute alla lotta contro il #coronavirus, come quella preziosa, avviata già ad ottobre che ha visto l’ITS

A. Bianchini diventare la prima Climate School in Provincia di Latina con un calendario di incontri

svolti presso l’Aula Magna per informare ed educare alla comprensione del rischio climatico e delle

buone pratiche per ridurre e mitigare il rischio. Gli alunni del Bianchini si connetteranno idealmente a

tutti i ragazzi che nel mondo parteciperanno al Digital Strike ribadendo la centralita’ della questione

climatica anche al tempo del #coronavirus. Inoltre vogliamo esprimere come Legambiente il nostro

disappunto per la cancellazione della prossima Conferenza sul clima (Cop26) di Glasgow e vigileremo

affinche’ sia posticipata solo di pochi mesi e vogliamo riaffermare che la discussione sull’uscita dalla

crisi economica e sociale a seguito della pandemia deve diventare un’occasione per accelerare in tutte le

politiche energetiche capaci di aiutare imprese e famiglie a ridurre la spesa e i consumi energetici

attraverso fonti rinnovabili, efficienza energetica e mobilità a emissioni zero” dichiara Anna

Giannetti, Presidente del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”.