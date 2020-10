L’ondata di maltempo che sta interessando il centro Italia non ha risparmiato il territorio della provincia di Latina.

Nelle ultime 24 ore, dalle 20 di ieri sera alle 20 di oggi 15 ottobre, sono state circa 50 le richieste di Soccorso Tecnico Urgente nelle quali il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto.

Di queste circa 40 relative al maltempo tra rimozioni di alberi o rami caduti in strada o, in qualche caso, sopra a strutture abitative, verifica di alberi e dissesti statici di elementi costruttivi.

I Comuni della provincia particolarmente interessati dagli interventi sono Aprilia, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Gaeta, Formia e Castelforte.

Nessuna situazione di particolare rilievo da segnalare oltre al fatto che non si registrano persone coinvolte.