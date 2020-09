Tutto al giorno d’oggi è in continuo cambiamento, tutto si evolve a una velocità impressionante e il mondo IT è tra le tecnologie che più si addice a rappresentare queste costanti mutazioni.

Eppure, nonostante le Information Technology sembrino non volersi arrestare sin dall’avanza inesorabile di internet a inizio nuovo millennio, c’è una cosa che pare non voler cambiare nel mondo del trading online e questa cosa è conosciuta dagli esperti del settore come MetaTrader4.

MT4 e la sua storia

MT4 è il famoso acronimo con cui è conosciuto MetaTrader4. Questa piattaforma di trading online è stata create e sviluppata dalla MetaQuotes Software e rilasciata ben 15 anni fa, nel 2005.

Dopo qualche anno dalla sua uscita in commercio, la famosa piattaforma metatrader è divenuta lo standard sia per i broker online che per i trader online, arrivando persino a possedere una sorta di monopolio riguardo il FX trading. Nonostante infatti l’uscita di MT5, quest’ultima versione non è riuscita a scavalcare il suo “fratello maggiore”, che continua ad andare per la maggiore.

MT4 è un software estremamente leggero, facile da scaricare e che può funzionare su praticamente qualsiasi computer moderno in quanto non richiede grosse specifiche tecniche.

MT4: le funzioni principali

La piattaforma del software si presenta con due interfacce chiare e semplici da individuare e operare divise in:

SERVER SIDE: la parte del programma a cui dovrà accedere ed operare il broker online

CLIENT SIDE: la parte del programma a cui dovrà accedere ed operare il trader online

MT4 dà ai suoi clienti inoltre la possibilità di customizzare diversi aspetti del trading online, rimanendo tuttavia fedele a un’interfaccia user-friendly con cui sarà facile districarsi.

Nonostante la sua apparente semplicità tuttavia, il software rimane estremamente sicuro e sarà capace di difendersi da qualunque tipo di attacco informatico proveniente dall’esterno.

Inoltre, MT4 ha introdotto a suo tempo nel mondo del trading online una funzione essenziale, e cioè quella degli “Expert Advisors” (EA). Gli EA sono ampiamente utilizzati per eseguire automaticamente operazioni di trading a seconda di come noi decidiamo di impostarli. Questa e altre tipo di funzionalità specifiche di MT4 hanno fatto in modo di rendere difficile il passaggio a MT5 col tempo, poiché la “migrazione” di questi software di auto-trading sulla quinta versione di MetaTrader non sarebbe facilmente attuabile.

Detto ciò, uno dei principali strumenti finanziari utilizzati su MT4 durante tutti questi anni è quello degli CFD (“Contract for Difference”). I CFD sono un tipo di strumento finanziario derivato utilizzato per speculare sia sulla caduta che sulla risalita del prezzo di diversi prodotti finanziari; prodotti sui quali generalmente si può guadagnare solo nel momento in cui questi salgano di quotazione e non viceversa.

Questi prodotti finanziari derivati e il FX trading online vengono condotti principalmente via mercati OTC (“Over-The-Market”). Tutte le transazioni fatte tramite i mercati OTC vengono effettuate via network online tra trader sparsi in giro per il mondo, che ora hanno la possibilità di operare senza limiti di libertà o tempo poiché avvengono esclusivamente via etere, senza la necessità che questi passino per luoghi fisici come nel caso invece della Borsa Valori.

Nonostante l’idea di poter operare in giro per il mondo comodamente dal nostro computer può risultare eccitante per molti di noi, ci preme comunque sottolineare che queste tipo di operazioni non sono esenti da rischi economici.

Rischi legati al trading online

Il trading online di prodotti derivati, in particolare quello riguardante lo scambio di valute estere, è un tipo di speculazione finanziaria particolarmente azzardata se non si sa su cosa si sta operando.

Prima di iscriverci a MT4 o a qualunque altra forma di trading online dovremmo sempre tenere bene a mente che gli strumenti finanziari derivati, nonostante appaiano particolarmente versatili e funzionali, presentano dei rischi che non possiamo sempre controllare o prevedere.

Ragion per cui, è cosa buona e giusta incominciare ad investire magari una somma di cui possiamo “fare a meno” nel caso in cui questa venga persa durante le nostre operazioni di trading.