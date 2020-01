Minturno, FdI: “Caracciolo-Carafa sempre più abbandonato”

“A pochi giorni dal crollo di una parte del muretto di recinzione del campo Caracciolo-Carafa (non sappiamo se accidentale o causato da qualcuno) abbiamo letto sugli organi di stampa che sarà riparato”. Così Fratelli d’Italia che continua “riteniamo che innanzitutto vada fatta luce sulle reali cause del crollo e che questo evento, che per fortuna non ha provocato danni a cose o persone, considerando che è avvenuto vicino una scuola, rappresenta l’ennesima presa in giro da parte dell’amministrazione sulla gestione del Caracciolo-Carafa”.

“Auspichiamo che oltre ad una pronta ristrutturazione del muretto crollato, il nostro glorioso campo torni in condizioni dignitose e gli auspicati lavori di ristrutturazione inizino al più presto nonostante le promesse da marinaio del Sindaco Stefanelli”, questo il commento dei dirigenti Messore, Moccia e Smith.