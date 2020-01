Mola ‘int o Blu’

Sì è tenuta ieri sera nel Borgo di Mola a Formia, una serata di musica in memoria di Pino Daniele, cantautore napoletano scomparso il 4 gennaio 2015.

L’evento si sarebbe dovuto tenere sabato 11 gennaio ma è stato posticipato in seguito al recente lutto cittadino.

Hanno suonato dal vivo tre Cover Band accompagnate da animazioni video proiettate sulle facciate dei palazzi che hanno colorato le strade di blu.

Pino Daniele era legato Formia: aveva realizzato lo studio musicale, Bagaria, nella frazione di Vindicio, in cui registrò tre dischi alla fine degli anni ‘80, e in quel periodo lascio Napoli per trasferirsi nella cittadina del Golfo.

Lo show, a cura di medialize.it, vuole dare vita, in estate, a una manifestazione che riesca a coinvolgere tutta la città e sappia commemorare il legame di Pino Daniele con Formia.

di Rachele Sapio