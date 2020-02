Pallamano, Gaeta sfida Pressano

Riabbraccia il pubblico amico la MFoods Carburex Gaeta che nella 17° giornata della Serie A1 ospiterà i vicecampioni d’Italia della Pallamano Pressano

Il club trentino, da tre settimane guidato dalla leggenda Alessandro Fusina (ex tecnico del Siena), ha inanellato col nuovo coach ben due vittorie di prestigio contro Brixen e Siena e si appresta alla prima trasferta dopo l’avvicendamento in panchina con l’intento di prolungare la striscia positiva ed insidiare la sesta piazza attualmente occupata dal Sassari, quattro punti in più dei 17 ottenuti dai lavisani.

Al di là del cambio di tecnico, i gialloneri non hanno attuato alcuna operazione di mercato nella sessione invernale e l’unico rinforzo proviene dall’infermeria con l’ala Di Maggio pienamente recuperata e già a segno nei successi contro toscani, biancoverdi e nella sconfitta di Cassano che per gli atesini ha dato il via alla svolta.

Proprio dallo stop contro gli amaranto deve ripartire anche la formazione del Golfo che, nonostante abbia sfoggiato una prestazione maiuscola nei primi cinquanta minuti di gioco al Tacca, ha tirato troppo presto i remi in barca ed è tornata a casa a mani vuote e l’amarezza di un successo accarezzato a lungo e svanito nel finale per un solo gol di scarto.

Sulla condizione psico-fisica in settimana ha lavorato lungamente e sapientemente coach Onelli, consapevole della rilevanza morale e del peso di una vittoria contro il Pressano, ma soprattutto per riscattare la pesante debacle subita nell’incontro d’andata disputato al PalaFornai.

Match nel match la sfida tra capocannonieri: il gaetano Panchito Lombardi, leader indiscusso della classifica marcatori con 135 reti, affronterà il suo diretto inseguitore Bozidar Nikocevic, attualmente secondo con nove realizzazioni in meno rispetto al funambolo platense.

In coda occhio ai risultati dagli altri campi, dove Fondi-Eppan e Cologne-Trieste potranno incidere molto e dare segnali importanti in ottica salvezza.

CASA GAETA

“Veniamo da una partita giocata quasi in modo perfetto – afferma l’ala Davide Pantanella – ma siamo tornati a casa senza punti. Ora ci aspetta una partita contro il Pressano vicecampione d’Italia, una delle squadre migliori del torneo.

Inoltre, da quando ha cambiato allenatore, gioca molto meglio rispetto a prima. Noi dovremo trasformare in grinta e rabbia il rammarico dell’ultima sconfitta e giocare contro di loro una partita perfetta per portare a casa questi due punti molto importanti.

Faccio un appello a tutti i tifosi affinché vengano a sostenerci al Palasport, perché i tifosi sono il nostro ottavo uomo in campo!”

APPUNTAMENTO E DIRETTA STREAMING

Fischio d’inizio alle ore 20 presso il Palasport di Fondi con direzione arbitrale affidata alla coppia Castagnino-Manuele. Diretta streaming sulla pagina Facebook dei due club e su Pallamano TV!