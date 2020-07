L’opuscolo pieghevole SEGUI LO SPIRITO DI ULISSE è un agevole strumento per conoscere le nostre aree e orientarsi tra i punti di maggiore interesse del nostro Parco. Inspirato allo spirito di scoperta e viaggio tipico dell’Odissea e del “viaggiare leggeri”. Un flyer di facile consultazione: pieghevole, stampato su carta riciclata, bilingue, corredato da mappe essenziali; da tenere in tasca o usare come segnalibro.

Di norma viene distribuito periodicamente a tutte le pro-loco dei Comuni del Parco, alle associazioni accreditate, ai visitatori dei siti museali di Monte Orlando, Gianola, Bottega del Parco, nell’ambito di manifestazioni e a quanti ne fanno richiesta.

Quest’anno, causa misure di prevenzione anti Covid-19, le guide possono essere ritirate esclusivamente presso le Proloco ed infopoint turistici dei 4 Comuni del Parco che ringraziamo per la disponibilità.

Le associazioni, strutture ricettive ed altri operatori turistici ne possono ritirare quantità occorrenti per la stagione turistica presso le seguenti sedi:• Informazione Accoglienza Turistica Formia -Via Vitruvio 96• Infopoint Sperlonga Turismo – Via Municipio, 9• Infopoint Pro Loco Gaeta – Piazza Traniello, n. 18• Infopoint Pro Loco Minturno – Scauri via Appia n. 294• Informazione Accoglienza Turistica Scauri -Via Lungomare 250

L’opuscolo pieghevole può essere altresì consultato e/ostampato dal sito www.parcorivieradiulisse.it sezione Pubblicazioni.