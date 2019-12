Passeggiando tra le stelle, Open Day all’Istituto Caboto di Gaeta

Dopo il successo dell’Open Day dedicato alla Riviera di Ulisse dello scorso 6 dicembre organizzato dall’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta, per il 20 dicembre la scuola aprirà i battenti nuovamente con un altro Open Day, questa volta dedicato al cielo, dal titolo “Passeggiando tra le stelle”. Un entusiasmante viaggio in cui le stelle rappresenteranno il punto di partenza e la guida del futuro dei futuri studenti.

L’orario è dalle 17:00 alle 19:30. Sarà possibile visitare il planetario, la sala di simulazione di navigazione e la nuovissima sala di simulazione di macchine (allestita e collaudata tra settembre ed ottobre 2019), oltre ai vari laboratori (chimica, fisica, elettronica, elettrotecnica, informatica e disegno, sala automazione, sala macchine e sala carteggio).

“Si parte dalle stelle – spiega il dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Valente – che guidano i naviganti sin dall’antichità e ancora si osservano dalle plance delle più moderne navi, per dar sostegno alle strumentazioni più sofisticate se queste non dovessero funzionare, per dar prova di quell’arte marinaresca che da più di 160 ha trovato terreno fertile tra le giovani generazioni che la nostra scuola ha formato e continua a formare. Le stelle, nell’immaginario collettivo, simbolo dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni, ci portano ad alzare lo sguardo al cielo e trovare la giusta rotta lungo il cammino di una vita. Come su una nave, sapendo che al nostro fianco avremo chi ci sostiene e aiuta, per condurci tra correnti e venti, sospinti da bianche vele o da sofisticati apparati di propulsione. Condurremo i ragazzi che parteciperanno all’Open Day, attraverso un viaggio in cui alzando lo sguardo potranno conoscere la volta celeste, tra mito e scienza, nel nostro planetario.

Andranno poi alla ricerca di un tesoro… tra le stelle, attraverso una caccia virtuale con AR (Augmented Reality) progettata e realizzata da un nostro studente poco più grande di loro, utilizzando gli smartphone. Passeranno in rassegna i nostri laboratori di realtà simulata, per condurre una nave o esplorarne la sala macchine con visori di realtà virtuale. E in ogni laboratorio che visiteranno troveranno studenti pronti a dar prova delle tecniche e delle strumentazioni che ogni giorno vengono utilizzate nelle varie discipline. Potranno tuffarsi nella cultura europea ed internazionale, passando per l’aula video, dove vedranno e ascolteranno quello che, con i progetti Erasmus plus e gli stage all’estero e i corsi di lingua inglese, la nostra scuola offre ogni anno.

E prima di partire alla scoperta del nostro istituto, nella notte del solstizio – conclude il dirigente scolastico dell’Istituto Caboto – l’accoglienza in Aula Magna per conoscere quello che da noi si studia e si impara, quello che offriamo per le prospettive future di lavoro e di vita, e ammirare, in un video realizzato dai ragazzi del progetto Pon, la bellezza del patrimonio che la nostra Riviera di Ulisse offre : sul mare, con il mare e per il mare”.