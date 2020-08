“E’ stato accolto, nell’ambito dell’approvazione della proposta di legge sul riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea, così come la immaginarono Alberto Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni quando, durante il confino fascista, scrissero nel 1941 “Per un’Europa libera e unita”, il mio emendamento che mira a promuovere il coinvolgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola ed ai centri che svolgono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere nei residenti la consapevolezza della storia del proprio territorio.

L’obiettivo è dare la possibilità agli abitanti di questa isola dell’Arcipelago Ponziano di essere protagonisti delle scelte e far sì che siano i primi promotori della cultura europea”.

Così Gaia Pernarella, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lazio.