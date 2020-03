Pime di Gaeta, morto padre Giovanni Battista Sandalo

Questa mattina, 20 marzo 2020, a Rancio di Lecco nella casa di riposo dei padri del P.I.M.E. (Pontificio Istituto Missioni Estere), è morto padre Giovanni Battista Sandalo. Domani verrà celebrata una Messa di suffragio a Lecco mentre la salma verrà portata al suo paese di origine, Caronno Pertusella (Varese).

Padre Giovanni era nato nel 1950. Dopo aver insegnato morale nel seminario teologico del Pime dal 1977 al 1985. L’anno seguente è stato inviato in missione nelle Filippine dove ha svolto il servizio di parroco e superiore di comunità. Nel 2018 è tornato in Italia, nella comunità del Pime di Gaeta, e ha prestato servizio presso la parrocchia di San Giacomo Apostolo di Gaeta. Era stato operato a Formia l’8 gennaio per una grave malattia. Padre Giovanni è stato molto apprezzato dalla comunità ed è ricordato con affetto, avendo amato e servito con tutto il cuore missionario la comunità diocesana e religiosa del Pime.