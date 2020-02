Prague Open Beach Handball Tournament: podio sfiorato per il Gaeta Handball 1984

Al termine del match parla coach Antonio Viola presente anch’egli alla manifestazione: ”È stata davvero una bella esperienza per i nostri ragazzi, i quali si sono immersi in una nuova realtà ed hanno mostrato interessanti sprazzi di beach handball. Abbiamo unito come sempre sport, turismo ed integrazione. Personalmente mi sono divertito nel vedere i diversi tipi di beach handball espressi e devo dire che in Polonia stanno lavorando davvero molto bene sia a livello maschile che femminile e non mi sono dispiaciuti nemmeno i ragazzi del Fervas ed i miglioramenti delle ragazze inglesi. A livello di società, siamo venuti a Praga per promuovere il nostro torneo Ebt che si terrà dal 9 al 12 Luglio ed abbiamo riavviato contatti con le ragazze del London GD Handball Club che speriamo di rivederle a Gaeta così come le slovacche del Kanonierky Beachhandballteam, i nostri storici amici del Camelot Handbal ed i ragazzi slovacchi del Balons Gang venuti in quel di Gaeta qualche anno fa, mentre sarebbe davvero un onore ed un piacere avere nuove squadre come i nostri compagni di squadra del Coco Jamboo quali ringraziamo per l’ospitalità, i simpaticissimi ragazzi del Klub Sportowy Lakers Powidz ed i loro connazionali dell’UKS GROM Jasienica, i forti atleti del SPRP Damy Radę Inowrocław, i correttissimi ungheresi del Hálószaggató Fervas BHC, le forti polacche del Pyrki Poznań e squadre piene di giovani come le polacche del BHT Byczki Kowalewo Pom., i forti e giovani polacchi del UKS GOKiS Kąty Wrocławskie Junior e tutti colori che abbiamo incontrato al torneo Winter Prague Open Beach Handball e coloro che vogliano conoscere il nostro torneo e la nostra città. Ora continuiamo a lavorare per la Calise Cup 2020 e proveremo anche a formare una delegazione per il torneo Ebt in quel di Zagabria, Jarun Cup 2020, per promuovere ancor di più la nostra manifestazione”.