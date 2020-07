Il borgo di Gaeta e le sue delizie culinarie e paesaggistiche non smette di far parlare di sé. Questo pomeriggio il suo “intestino”, comunemente conosciuto sotto il nome di Via Indipendenza, ha ospitato le telecamere della Rai per il programma “La vita in diretta” in onda sulla prima rete.

Per l’occasione la celebre attrice e conduttrice Sandra Milo ha intervistato Reginella, nomen omen della donna che oramai può essere battezzata la “regina” di questa via. Da sempre infatti delizia i suoi clienti, gaetani e non solo, con il proprio amore e i prodotti locali, principalmente frutta e verdura ma anche tielle e panzanelle da lei realizzate. La chiave del suo successo: l’utilizzo di quanto la terra di Gaeta produce.

“Una giornata bellissima” afferma con emozione la quasi novantenne.

Questo sembra essere il modo migliore per celebrare a pochi giorni dal prestigioso conferimento il suo essere uno dei borghi più belli d’Italia.



di Maria Concetta Valente