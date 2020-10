Per aiutare i cittadini nelle procedure burocratiche che spesso rendono ostici i rapporti con le pubbliche Amministrazioni, da lunedì 19 ottobre, presso il Comune di Formia è stato attivato un processo di protocollazione in entrata della corrispondenza mediante creazione di due nuove postazioni informatiche all’interno dei locali posti al piano terra del Municipio.

Grazie a questi nuovi uffici l’utenza accedendo direttamente, senza più interfacciarsi con la portineria, potrà usufruire del servizio protocollo, e riceverà dall’operatore apposita ricevuta attestante l’ufficialità dell’acquisizione del documento.

Questo processo voluto dall’Amministrazione, prevede la scannerizzazione del documento cartaceo e la sua acquisizione al sistema informatico ridurrà i tempi e i costi di esecuzione e ne permetterà la gestione e l’archiviazione. Questo consentirà di controllare e rintracciare i documenti durante l’intero processo e soprattutto renderà ogni procedura rintracciabile a tutela di chi l’ha avviata.

Continua gradualmente e con decisione il percorso di riorganizzazione dei servizi e degli uffici al fine di agevolare tutta la cittadinanza nelle pratiche giornaliere e in particolar modo i tecnici che per questioni lavorative hanno necessità costante di rilasciare documenti ai settori III e V.

Il servizio sarà svolto con orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.