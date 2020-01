Risanamento reti nel Comune di Gaeta, interruzione idrica giovedì 9

Proseguono gli interventi di risanamento delle reti di Acqualatina nel Sud Pontino.

In tale ambito, giovedì 9 gennaio, nel Comune di Gaeta verranno eseguite attività propedeutiche che, nei prossimi giorni, permetteranno di intervenire su un importante tratto di condotta comunale.

Per eseguire tali attività sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 08.00 alle ore 16.30.

Le zone interessate saranno:

– Via Roma

– Via Serapide

– Corso Italia

– Via Torino

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti verrà messa a disposizione un’autobotte presso l’incrocio tra Via Torino e Via San Nilo.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.