Ritrovata tomba di epoca romana di interesse storico archeologico

In data 07 febbraio 2020, in zona sottoposta a vincolo archeologico, durante un’operazione di ispezione, eseguita, per conto della soprintendenza archeologica e belle arti delle provincie di Latina e Frosinone, da un’antropologa di Formia, venivano rinvenute “nr. 2 tombe di probabile epoca romana” perfettamente conservate e con all’interno resti di scheletri appartenenti ai seppelliti, oltre ad allestimenti e corredi funerari.

Sul posto interveniva personale della stessa soprintendenza che curerà la completa rimozione e trasporto presso il sito archeologico “teatro romano” di Marina di Minturno.