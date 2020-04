Riviera di Ulisse, il Parco riparte dal Turismo Sostenibile

Lunedì 27 Aprile si è svolta la prima videoconferenza del Tavolo “Turismo Sostenibile” del Contratto di Costa Riviera di Ulisse Foce del Fiume Garigliano.

Il Contratto di Costa è uno strumento innovativo per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di progetti pensati dal basso: da chi vive tutti i giorni il territorio ed è a conoscenza di tutte le problematiche che riguardano una determinata area d’intervento. L’Ente Parco si è fatto promotore di vari tavoli tecnici le cui attività, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno subito un forte rallentamento. Ma il Parco non intende farsi trovare impreparato all’apertura della cosiddetta FASE 2, nella quale vuole riversare tutte le sue risorse.

Ottimismo e senso di responsabilità saranno le parole chiave per riprendere il lavoro, ricalibrando però le priorità. Alle porte della stagione estiva è necessario supportare in tutti i modi possibili gli operatori balneari, alberghieri, i ristoratori e tutto l’indotto gravemente colpito dalla crisi pandemica.

“Non per caso, tra i tanti Tavoli tecnici che compongono il Contratto di Costa, e che pure ci stanno a cuore, abbiamo deciso di partire proprio da quello più vicino al settore turistico” – dice la Presidente del Parco Carmela Cassetta. “È imprescindibile, oggi e nei prossimi mesi, dare non una, ma entrambe le mani a questo comparto. L’Ente Parco, pur rispettando la propria mission di protezione ambientale, farà la sua parte”.

Nei prossimi giorni continueranno, dunque, le convocazioni dei Tavoli dedicati ai temi del Territorio, della Costa e del Fiume e tratteranno la difesa del suolo, l’erosione, la conservazione ambientale e paesaggistica. Si proverà a fare in modo che la grave difficoltà che stiamo vivendo possa divenire un’opportunità per migliorare la qualità della nostra offerta turistica in termini di igiene, di accessibilità e di differenziazione dei servizi offerti.

L’adesione al Contratto di Costa Riviera di Ulisse Fiume Garigliano resta aperta a tutte le associazioni e ai portatori di interesse. Per informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica contrattodicostaulisse@regione.lazio.it