“L’edizione numero 18 del Roby Tour, il raduno motociclistico spontaneo in programma come ogni anno la seconda domenica di Settembre al Centro Itaca di Formia, quest’anno non si terrà”. A dichiararlo è proprio Giuseppe Tartaglia, alias Roby, l’eclettico pizzaiolo della Pizzeria Rustica di Gaeta che ogni anno chiama a raccolta tanti centauri per un giro motociclistico attraverso il Parco Nazionale d’Abruzzo.

“Nelle ultime settimane in tantissimi mi hanno chiamato telefonicamente e inviato messaggi attraverso i social network per chiedermi se quest’anno l’appuntamento ci sarebbe stata ma vista la situazione nazionale e internazionale dovuta al COVID – 19, sospendere l’appuntamento, come del resto hanno fatto tante manifestazioni anche più importanti della nostra, ci è sembrata la decisione più giusta anche in rispetto di tante persone morte e tuttora ammalate: i motociclisti di tutte le età, come sanno i partecipanti storici, arrivano da tutta Italia, e non solo, per partecipare al nostro evento, ognuno con la propria storia, e non è proprio possibile, considerato che spesso si superano le cinquemila presenze, pensare di radunarci come avvenuto negli anni scorsi. Se solo uno di noi avesse contratto il Covid-19 e inconsapevole venisse al moto raduno – spiega Roby -, si attiverebbe un focolaio spaventoso di cui tutti, io e il mio staff per primi, ci sentiremmo responsabili. Quest’anno il nostro motoraduno diventa maggiorenne – spiega ancora Roby -, e questo per me significa anche prendersi la responsabilità di rinunciare a qualcosa che amiamo e ci fa stare bene. Quindi – aggiunge -, per quest’anno saltiamo e do appuntamento a tutti gli amici motociclisti al 12 Settembre 2021sempre a Formia, sempre al Centro Itaca. Per intanto ci vediamo sulle pagine social Facebook, Instagram e YouTube del Roby Tour dove nei prossimi giorni pubblicheremo il video del viaggio 2019 nella penisola Balcanica e in Turchia e racconteremo il consueto viaggio in Europa, quest’anno dal 20 al 28 Settembre, eccezionalmente in Sicilia”.