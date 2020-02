San Valentino nella Città di Formia: una giornata all’insegna dell’incontro, della condivisione e del confronto

Conoscere e far conoscere temi quali la violenza, la valorizzazione del territorio e la crescita culturale, sono stati al centro della giornata dedicata all’amore.

Durante la mattinata, all’ interno del Liceo Classico Vitruvio Pollione, il Sindaco ha partecipato con la Dott.ssa Marina Marra Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, all’iniziativa “Questo non è amore” promossa dalla Polizia di Stato – Questura di Latina.

Il Sindaco si è confrontata con le sudentesse e gli studenti di quarta liceo per parlare di violenza in tutte le sue sfaccettature, da quella fisica a quella verbale o sociale; ha, inoltre, invitato i ragazzi a supportarsi e a cercare nelle istituzioni e nei professori un supporto sempre in caso di violenza.

Nel pomeriggio in una biblioteca comunale gremita, si è svolto l’ incontro con il premio Strega Melania G.Mazzucco che ha voluto sottolineare l’intimo legame tra territorio e letteratura.

Il vice sindaco e assessore alla cultura, Carmina Trillino, ha salutato i tanti appassionati accorsi, e ha condiviso il progetto, che fa da sfondo a tutti gli incontri d’autore organizzati in questo anno e mezzo di attività, del ruolo centrale in una comunità delle biblioteche, luogo non solo di conservazione del sapere ma di vera divulgazione.