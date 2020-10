Il Sindaco Gerardo Stefanelli in un post su Facebook rende noto che sabato 17 ottobre dalle ore 10 sarà attivo il DRIVE TEST presso il piazzale SIECI sul lungomare di SCAURI.

Alcune informazioni fondamentali.

CHI PUÒ ACCEDERE AI TEST:

gli alunni del plesso Balbo (accompagnati da un genitore), gli insegnanti del plesso Balbo individuati dalle autorità sanitarie, gli alunni e i docenti del liceo scientifico individuati dalla Asl.

Tutte le altre persone devono seguire i normali canali di prenotazione previsti dalla Asl di Latina.

A CHE ORA PRESENTARSI:

Onde evitare inutili affollamenti e fastidiose file, occorre presentarsi secondo il calendario preparato dalle AUTORITA’ che prevede il seguente ordine: prima i ragazzi e gli insegnanti di Balbo, poi quelli del liceo scientifico ed altri indicati dalla Asl.

Nello specifico PER INIZIALI DEL COGNOME

Dalle ore 10 dal cognome AN… al cognome CES…

Dalle ore 11 dal cognome CIO… al cognome DI NO… A.

Dalle ore 12 dal cognome DI NO… G. al cognome IAL…

Dalle ore 13 dal cognome IAL… al cognome PALE…

Dalle ore 14 dal cognome PALM …al cognome TOM…

Dalle ore 15 dal cognome TOR… al cognome ZAM.

Dalle ore 15,30 i ragazzi e i docenti del Liceo Scientifico e le altre persone individuate dal Dipartimento di prevenzione della ASL.

COSA PORTARE:

occorre portare con sé: i documenti di identità, la tessera sanitaria di chi deve sottoporsi al test, le liberatorie autorizzative di chi ha la potestà su minori da sottoporre ai test.

CHE TIPO DI TEST:

le informazioni sanitarie sono di competenza del dipartimento di prevenzione della ASL del Sud pontino a cui ci si può rivolgere direttamente o chiedendo al proprio medico o pediatra.

PER TUTTI GLI ALUNNI E I DOCENTI INTERESSATI E’ OBBLIGATORIO SOTTOPORSI AL TEST DELLA ASL PER POTER RIENTRARE A SCUOLA (a tal fine, e solo per tale finalità, non hanno valore i test elaborati da laboratori privati).

Il dipartimento di prevenzione e il distretto sanitario del sud pontino, il Comune di Minturno e la protezione civile sono al lavoro per rendere più agili ed efficienti tutte le operazioni.

🔴 Considerato che la gran parte delle persone da sottoporre a test sono bambini, anche piccolissimi, le operazioni potrebbero richiedere una flessibilità oraria. Cerchiamo di avere tutti un po’ più di pazienza.

Fiduciosi che andrà tutto bene.