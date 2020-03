Scauri, sospeso il mercato settimanale

“Ho firmato l’ordinanza per sospendere lo svolgimento del mercato settimanale di Mercoledì 11 marzo a Scauri presso il piazzale Sieci in quanto l’attuale dislocazione degli operatori non consente lo svolgimento nel rispetto delle indicazioni sulle distanze previste nel decreto governativo e del divieto di assembramenti.

Tra l’altro è appena giunta una nota del settore lavori pubblici che, a causa dell’evidente inclinazione del muro perimetrale adiacente al fumaiolo dell’ex fabbrica di laterizi, chiede di interdire una parte del piazzale anche al transito e alla sosta di persone e pedoni.

Ci impegniamo nei prossimi giorni a verificare una dislocazione diversa dei banchi commerciali in modo da poter garantire il rispetto delle prescrizioni governative.

Le disposizioni governative invece inibiscono fino al 3 aprile lo svolgimento del mercato del Sabato che si svolge a Minturno nel piazzale della ex Pretura.”

Così sui social il primo cittadino Gerardo Stefanelli