Schiuse le uova della tartaruga Caretta Caretta deposte sulla spiaggia di Fondi. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio una tartaruga marina ha deposto il proprio nido sulle spiagge di Fondi (Caretta Beach). Un evento rarissimo per il Lazio e ancor più per il litorale pontino. Da quella notte il nido, che contiene circa un centinaio di uova, è stato preso in consegna dagli specialisti della rete Regionale Tartalazio, che lo hanno seguito fino alla schiusa delle uova, avvenuta oggi, sabato 29 agosto, alle ore 6 del mattino, circa.

Il periodo di incubazione di una tartaruta Caretta Caretta può durare fino a due mesi, dopo il quale i piccoli impiegheranno qualche giorno per raggiungere la superficie e, subito dopo, l’acqua. Si tratta di un’operazione estremamente delicata, poiché quei pochi metri che le separano dal mare potrebbero renderle facili spuntini per i predatori. Questo è il motivo per cui le uova sono sorvegliate ventiquattr’ore su ventiquattro da telecamere e personale altamente specializzato composto dai volontari della rete regionale Tartalazio.

L’arrivo delle tartarughe marine per nidificare sulle spiagge laziali è un fatto recentissimo. Fino a non più di 20 anni fa nidificavano solo a Lampedusa e su alcune spiagge siciliane. Poi, con il riscaldarsi del mare per i cambiamenti climatici, questi rettili hanno cominciato a spostarsi verso il nord e, dal 2016 hanno cominciato a uscire dal mare anche sulle spiagge del Lazio, dove per la prima volta sono nate nel 2018 sul litorale di Montalto di Castro.

Per deporre le uova, le tartarughe devono trovare una spiaggia adatta, larga e possibilmente libera dalla presenza dell’uomo. I piccoli, una volta cresciuti, torneranno a nidificare sulla spiaggia dove sono nati, ma ci vorranno circa venti anni prima che siano cresciuti abbastanza per deporre le uova.

E’ possibile assistere a questo meraviglioso evento della natura grazie al monitoraggio video e della temperatura effettuati da NetLink Network.

Per vedere live la diretta segui la pagina Facebook dedicata.