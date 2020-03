Scuole superiori da sanificare, Cardillo Cupo consigliere provinciale: “A breve interverremo, per quanto di competenza, sulle scuole di Gaeta vista la specifica richiesta pervenuta”

“In riferimento alle numerose richieste sulle scuole Provinciali possiamo, al momento, rasserenare sull’assenza di criticità sanitarie negli edifici scolastici. Tuttavia, al fine di mantenere alta l’attenzione, laddove in alcuni comuni fossero necessari specifici interventi di sanificazione nelle scuole, segnalate dai Sindaci del territorio, interverremo immediatamente a dare supporto.

A breve, ad esempio, interverremo per quanto di competenza sulle scuole di Gaeta vista la specifica richiesta appena pervenuta in Provincia da parte del Sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano.”

Questo quanto dichiarato dall’Avv. Cardillo Cupo consigliere provinciale di Latina.