Serie C Silver, il Basket Serapo espugna il campo della Scuola Basket Roma

Secondo successo consecutivo per il Basket Serapo che bissa la vittoria di Domenica scorsa contro Veroli andando ad espugnare il difficile campo della Scuola Basket Roma. Successo che chiude un girone di andata in cui si poteva certamente dare di più ma queste due gare lasciano ben sperare per il futuro.

Prestazione maiuscola, questa sera, per i ragazzi di Coach Cianciaruso ( che sarà privo di Luca Valente ancora per tre giornate di campionato dopo la squalifica per i fatti capitati nel finale di gara contro Veroli) nei primi due quarti che riescono a gestire la gara e chiudere con 12 lunghezze di vantaggio al 20′ (32-44). Nella ripresa ci si aspetta la reazione locale che non tarda ad arrivare; una reazione veemente che avvicina prima i capitolini ( 57-61 al 30′) e dopodiché con un parziale di 6-0 mettono addirittura la testa avanti all’inizio dell’ultimo quarto. Qui la squadra Gaetana è brava a non crollare ma addirittura a controreagire a questo break: infatti da questo momento c’è solo una squadra in campo che si riporta a ridosso della doppia cifra di vantaggio e solo le triple di Romanazzo lascia accesa qualche flebile speranza alla squadra romana, suffragata dalla freddezza ai liberi di Scampone e Norbedo che chiudono la disputa.

SCUOLA BASKET ROMA – BASKET SERAPO 77-83 ( 14-24;32-44;57-61)

SCUOLA BASKET ROMA: Catasta 11, Greco 5, Orlandi 14, Franzon, Romanazzo 21, Pietrangeli 2, Francesconi 8, Policari 4, Castellaccio, Alicino 2, Di Marzo 2, Agbara 8. Coach: Castellano.

BASKET SERAPO: Di Dia 2, Norbedo 18, Richotti 8, Santaniello n.e, Scampone 28, Giannetti, Valente F. 13, Antetomaso J.n

e, Antetomaso M. 14. Coach: Cianciaruso.