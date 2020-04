Sorpreso a forzare una cabina per fototessere, arrestato

In data 7 aprile 2020, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “furto aggravato” un 39enne del luogo.

Lo stesso veniva sorpreso a forzare la cassa della cabina automatica per fototessere presente in una pubblica via.

Il predetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto per la data odierna come disposto dall’a.g.