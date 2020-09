Alla luce del recente nuovo incremento dei casi di contagio da COVID-19, poiché si rende necessario adottare ogni misura idoneaal contenimento della diffusione dell’epidemia, è fatto obbligo a chiunque, ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezzainterpersonale, di indossare correttamente, sino alla data del 15.10.2020 e senza distinzione di orari, le c.d. mascherinefacciali su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico, fatta eccezione per i minori di 6 anni e per i soggetti che presentinoforme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad € 50,00.