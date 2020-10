Roberta Tintari è il nuovo sindaco di Terracina.

La candidata di Fratelli d’Italia ha battuto con il 53,96% il candidato di Lega e Forza Italia Valentino Giuliani che si è fermato al 46,04%.

“Abbiamo vinto una sfida incredibile tutti insieme, con il coraggio e la passione che ci contraddistingue. Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto, abbiamo una grande responsabilità nei confronti di Terracina e di tutti i terracinesi. Serve unità e coesione in un momento difficile. Non faremo alcuna festa pubblica perché c’è bisogno di delicatezza e rispetto nei confronti di chi sta affrontando la malattia e la preoccupazione per i giorni che verranno. Un abbraccio sincero a Valentino Giuliani e a tutti i candidati di ogni colore politico che si sono spesi in questa competizione elettorale con generosità e amore per la propria città. Adesso subito al lavoro. Evviva Terracina!”. Questo il messaggio della neo sindaca su Facebook.