“The Christmas Show”, ultimo weekend di spettacoli a Gaeta (#foto)

Le Favole di Luce continuano a regalare magia sul Golfo di Gaeta: tra gli eventi di questa edizione “Christmas Show”, spettacolo dai mille colori ideato dall’artista di musica e spettacolo del territorio Gianni Donati.

Sabato 4 gennaio ha aperto il suo ultimo weekend presso la tensostruttura PalaGeberit di Gaeta, dove i tanti ospiti accorsi, grandi e piccini, hanno lasciato fuori la realtà per immergersi in un mondo incantato con Talking Tom e la suggestione del Natale tra balli e canti.

Gran finale nel Regno di Ghiaccio del cartone della Disney Frozen con la Principessa Elsa e Olaf che hanno salutato i piccoli ammiratori sotto una cascata di neve.

Ultimi spettacoli previsti per oggi, domenica 5 gennaio, e domani, lunedì 6, alle 17:30 ed alle 19:00.

di Gabriella Gelso