In data 25 luglio 2020, in Scauri di Minturno, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della locale stazione carabinieri, deferivano in stato di libertà per Truffa in concorso un 32enne ed un 24enne della provincia di Napoli.

Predetti, in data 05.07.2020, in Scauri di Minturno, inducevano con artifizi e raggiri , un 64enne di Caserta, a consegnargli la somma “di € 100” per il presunto danno causatogli per la rottura, in realtà mai avvenuta, dello specchietto laterale dell’autovettura in uso ai prevenuti.