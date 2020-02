Una persona denunciata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Il 15 febbraio 2020, nel corso della mattinata, in Scauri di Minturno i Carabinieri della locale stazione, collaborati dai militari del nucleo cinofili della Guardia di Finanza di Formia, a seguito di perquisizione personale e domiciliare denunciavano in stato di libertà una persona 42 enne residente in quel centro.

Il predetto veniva trovato in possesso di gr.10 di “cocaina” oltre a materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Veniva il tutto sottoposto a sequestro.