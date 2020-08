Al via lavori importanti sotto la falesia Bettina a Ventotene.

Arriverà infatti il Moto-Pontone con un carico di pietre per la messa in sicurezza nella zona della falesia, lavori necessari alla protezione dell’Isola e della spiaggia.

“Ci avrebbe fatto piacere attendere la conclusione della stagione estiva, ma per ragioni di urgenza dell’intervento, riteniamo opportuno non rimandare. Per questi disagi ci scusiamo e chiediamo a tutti pazienza e collaborazione, anche per assicurare distanziamenti in questo periodo di pandemia durante i lavori”. Così il Comune di Ventotene.

AVVISO URGENTELAVORI DI PUBBLICA SICUREZZADomattina alle 6:30 avranno inizio lavori importanti sotto la falesia… Pubblicato da Comunicazione Comune di Ventotene su Giovedì 27 agosto 2020

I lavori proseguiranno fino alle 16:00, mentre, in seguito, ci saranno nuovi scarichi di pietre senza ulteriori operazioni.