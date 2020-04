Via Sant’Agostino, al via gli interventi di manutenzione per la sicurezza stradale

“Iniziano domani i lavori di manutenzione ordinaria in via Sant’Agostino al km 22 e 500. Un intervento atteso dai residenti, che conferma l’attenzione che l’Amministrazione provinciale ha nei confronti della nostra città e che ringrazio per la proficua collaborazione e sinergia con il territorio.

Gli interventi previsti andranno ad eliminare le cause più comuni di degrado nel tratto stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato, migliorare la sicurezza stradale e pedonale. Via Sant’Agostino per noi rappresenta un arteria stradale importante e strategica che collega il centro città con il litorale di ponente.

Soprattutto non restiamo fermi dinanzi le richieste dei residenti che usufruiscono quotidianamente di Via Sant’Agostino e che chiedono una maggiore sicurezza stradale. In questi anni di Amministrazione, infatti, abbiamo dimostrato con azioni concrete che non esistono periferie e tutti i quartieri della città di Gaeta meritano lo stesso trattamento, attenzione e cura. Nel caso specifico, i residenti di via Sant’Agostino e dell’omonima piana e litorale, possono confidare sul nostro supporto e, come in questa circostanza, sul forte legame tra l’Ente comunale e quello provinciale.

Ci siamo impegnati con la cittadinanza nel costruire un rapporto di reciproca fiducia a partire proprio dalle periferie, dalle zone solitamente meno curate, con la volontà decisa di agire e lavorare per risolvere i problemi del territorio e garantire il miglioramento complessivo della qualità della vita.

Manteniamo, dunque, sempre alta la nostra attenzione verso le criticità del territorio, pronti all’ascolto delle istanze dei cittadini attivandoci per la soluzione delle problematiche in modo concreto ed efficace.”

Così su Facebook il Sindaco di Gaeta