10 film cult di Natale (e non) da vedere assolutamente a dicembre

Il mese di dicembre è incentrato tutto sulle festività e non c’è niente di meglio che sedersi in poltrona per vedere un film cult di Natale: ecco i 10 titoli da mettere in lista.

Sono in tanti ad avere come tradizione la visione di film di Natale. Questo anche grazie al catalogo ampio di piattaforme che mettono a disposizione degli utenti un ventaglio vasto di pellicole da godersi in grande tranquillità durante le vacanze, facendosi conquistare dalla magia e dalle storie che vengono raccontate.

Per chi si vuole far abbracciare dallo spirito natalizio, non c’è niente di più bello e accogliente di un bel film cult di Natale, in grado di catturare la vera essenza di questo periodo. Parliamo di quelle opere intramontabili, capaci di passare di generazione in generazione e farsi amare da tutti indistintamente. In questo articolo facciamo un elenco di 10 film popolari a tema natalizio, incentrati sull’amore, sulla famiglia, sulla fantasia, sugli amici e quant’altro.

I 10 film cult di Natale: sono perfetti da vedere in famiglia

Al primo posto tra i film cult di Natale non possiamo non mettere Una poltrona per due; la commedia del 1983 è un grande classico da vedere durante la sera della Vigilia. Un’altra pellicola imprescindibile è Mamma, ho perso l’aereo, film del 1990 amatissimo ancora oggi da grandi e piccini. Imperdibile anche Love Actually – L’amore davvero, film del 2003 che racconta le diverse storie d’amore a Londra durante il periodo natalizio.

Continuiamo la lista con la pellicola Miracolo nella 34ª strada, remake del 1994 che è un autentico classico per tutte le famiglie durane il periodo natalizio. Un cult del cinema italiano è Vacanze di Natale del 1983, un film che ha aperto la strada a quelli che sono passati alla storia come i “cinepanettoni”. Per i più burberi durante i giorni di festa, da vedere assolutamente a dicembre Il Grinch, film del 2000.

Tra le opzioni c’è anche il film d’animazione Nightmare Before Christmas del 1993, ottimo soprattutto per chi ha dei bimbi in casa; davvero imperdibile. Proseguiamo l’elenco con un’altra pellicola che ha fatto la storia e viene trasmessa costantemente durante dicembre, parliamo di Elf – Un elfo di nome Buddy, la commedia del 2003 piena di spirito natalizio e di buone intenzioni.

Il nono titolo consigliato da vedere nei giorni di festa o in quelli intermedi per conservare la magia del Natale è La vita è meravigliosa del 1946; è uno dei primi grandi classici cinematografici che parlano di solidarietà natalizia. Chiudiamo l’elenco con un altro film cult che è Festa in casa Muppet, la rivisitazione del classico “Canto di Natale” che ha ottenuto un enorme successo.