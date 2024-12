10 paesi e i loro animali più iconici

Alcuni animali rappresentano un Paese del mondo, dove sono considerati dei simboli ed hanno una grande importanza per il territorio e la cultura: ecco i 10 più iconici.

Ogni Paese del pianeta si distingue per dei tratti unici e originali. La cultura, fatta di tradizioni, storia, espressioni artistiche, o la natura, con i suoi paesaggi modellati dal tempo e dalle condizioni meteorologiche, sono soltanto alcuni di essi. Ma vi è un elemento altrettanto caratterizzante: la fauna.

Come insieme di specie animali che vivono in un territorio specifico e in una determinata era, questa racconta moltissimo anche di una popolazione. Gli esseri che risiedono in un ambiente specifico, in questo caso delimitato da un confine più grande, ne diventano un’immagine emblematica. Succede spesso di pensare ad uno Stato e collegarlo mentalmente, seppur non vi si è mai messo piede, ad uno specifico animale.

Questi 10 sono i più iconici del mondo, ma non tutti sono così scontati come si potrebbe immaginare. Se alcuni sono ormai radicati nell’ideale collettivo, altri invece sono piuttosto inaspettati. Chi conosce, ad esempio, l’animale più rappresentativo degli Stati Uniti d’America? Scoprirlo sarà una vera sorpresa.

I 10 animali iconici dei Paesi del mondo: la lista completa

I continenti sparsi per l’intera superficie terrestre ospitano un’infinità di Paesi e territori differenti, sui quali trascorrono la loro vita infinite varietà di specie animali. Alcuni di essi però, sono davvero iconici: in totale sono 10 i più famosi e rappresentativi nel mondo.

In Cina esiste un animale che è difficile non conoscere ed amare. Il Panda gigante, con il suo temperamento docile e pacifico e la sua tenerezza, è un simbolo di armonia e pace. É inoltre considerato un “mezzo diplomatico”: viene inviato in altre nazioni per rafforzare i rapporti internazionali e, allo stesso tempo, contribuire alla preservazione della specie.

In India non si può non pensare alla tigre del Bengala. Questo animale rappresenta il potere e la forza, ma anche una maestosa eleganza. Come parte integrante della biodiversità del Paese, la tigre ha un ruolo molto importante nel folklore locale.

Non sarebbe Australia senza il canguro. Un simpatico mammifero che conquista tutti con il suo stile di vita, è ufficialmente il simbolo del territorio e lo dimostra il fatto che la sua immagine compare sulle monete e sullo stemma. In versione logo, rappresenta l’Australia perfino sulla linea aerea.

In Sudafrica l’animale iconico è l’antilope saltatrice Springbok. Con la sua leggiadria, questa specie dal bellissimo aspetto rappresenta il Paese grazie alla sua forte presenza nella natura incontaminata. É possibile trovarla infatti tra pianure, savane e praterie.

Meno noto è probabilmente l’animale rappresentativo della Nuova Zelanda. Si tratta del kiwi, un piccolo uccello che non sa volare nativo del posto. La sua tenerezza però, lo rende molto amato, tanto da diventare il simbolo del Paese. I suoi abitanti infatti, spesso vengono perfino definiti con il suo stesso nome.

Negli Stati Uniti un animale iconico esiste e forse non tutti lo sanno. Si tratta dell’aquila di mare testabianca, un simbolo di forza e tenacia, ma anche di resilienza. É una specie talmente emblematica per il territorio che è stata addirittura scelta come simbolo nazionale nel 1782.

Anche il Brasile, tra le tante meraviglie naturali che offre, ha un suo animale iconico. É il giaguaro, venerato da molte culture indigene della zona nel corso dei secoli. Oltre che un’innegabile fascino, questa specie trasmette anche l’idea di forza e intelligenza.

Si passa poi al Canada, dove inaspettatamente l’animale simbolico è il castoro. Vero e proprio emblema nazionale, si è guadagnato il suo titolo grazie all’importante ruolo che ha giocato nella storia del Paese. É stato essenziale infatti, nel periodo del commercio di pellicce ed oggi è celebrato con la sua immagine sulla moneta locale.

Il Giappone non poteva che avere un animale elegante e magico a rappresentarlo. Si tratta della gru della Manciuria, oggi specie a rischio e simbolo di longevità. Secondo le credenze locali, è portatrice di buona fortuna e gioia ed è presente nel folklore e nell’arte.

Infine la Scozia, dove l’animale iconico è la simpatica mucca Highlander. Con la sua lunga frangia che ricade sugli occhi e la sua corporatura massiccia, è molto amata nel Paese, dove rappresenta la possanza della natura. La sua immagine è suggestiva.