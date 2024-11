Le 10 pulizie da fare in casa a novembre se vuoi stare tranquilla per tutto l’inverno: sono d’obbligo

Le pulizie di novembre sono importanti per preparare la casa all’inverno e al freddo sempre più vicini: tutte le cose da dover assolutamente fare

L’obiettivo è quello di prepararsi alla stagione fredda, un periodo in cui si sta molto di più chiusi in casa e si sente il bisogno di poter godere di un ambiente accogliente. Ed è poi importante anticipare tutto quel lavoro extra che potrebbe risultare più duro durante l’inverno. Di solito ci si limita a eliminare la polvere dai termosifoni, per garantire un riscaldamento efficiente nei mesi più freddi. Qualcuno si impegna anche nel nettare vetri e persiane, per avere a disposizione più luce naturale e così ridurre la tipica sensazione di malinconia che contraddistingue certe buie giornate invernali.

Poi, se non lo si è già fatto, ci si preoccupa anche di tirar fuori i panni pesanti, le coperte e i piumoni. E, in questo senso, ci si dà pure da fare per pulire e ordinare cassetti, armadi e zone di stoccaggio.

Conviene dunque investire un po’ di tempo nelle pulizie già a novembre per organizzare tutto al meglio prima dell’arrivo dell’inverno e delle feste. Ma quali sono le dieci attività davvero indispensabili? Chi vuol essere impeccabile e super previdente dovrà badare a poche cose, in definitiva, ma dovrà metterci impegno e precisione.

Pulizie di novembre: le dieci attività fondamentali

Il consiglio è di partire dal lavaggio delle tende. Tale pulizia è fondamentale per mandar via polvere e allergeni in vista delle lunghe giornate da passare al chiuso. Dopodiché è d’obbligo anche la pulizia dei vetri. Tale sforzo è utile per poter godere di più luce e dunque di una vista chiara anche nei giorni più grigi della stagione fredda.

Non bisogna dimenticare la pulizia delle persiane e finestre esterne, una pratica utilissima per la preparazione alla cupa stagione invernale, spesso caratterizzata da intemperie. Il quarto lavoro da intraprendere per le pulizie di novembre riguarda l’igienizzazione del frigorifero. Sì, l’igiene deve venire prima di tutto. E, com’è noto, d’inverno il frigo tende a riempirsi di provviste, di cibi per le feste e di comfort food. Meglio quindi preparare un ambiente pulito e decontaminato per la conservazione dei prodotti.

Tocca poi spolverare armadi e cassetti. Serve aria fresca e pulita prima del cambio di stagione. E non bisogna poi dimenticare la manutenzione dei termosifoni che, come anticipato, è fondamentale per riscaldarsi meglio con il freddo.

Si deve poi passare alla pulizia di tappeti e moquette. Oltre a rimuovere polvere e macchie, bisogna impedire la proliferazione di acari che, con le finestre chiuse, possono far aumentare il rischio di allergie. Bisogna pulire il forno per averlo bello e pronto per i pranzi e le cene delle feste.

Sarebbe poi il caso di fare un controllo degli scarichi per prevenire gli antipatici intasamenti. Infine, tocca organizzare gli spazi di stoccaggio. Una casa ordinata significa poter vivere l’inverno con più tranquillità e comfort.