Sabrina Salerno e l’amore segreto con Rita Pavone: tutta la verità

Sabrina Salerno, avete mai sentito parlare del suo amore segreto con Rita Pavone? Esiste una vera e propria storia in merito: tutta la verità che forse non conoscevate.

Sabrina Salerno è stata la showgirl per eccellenza: ancora oggi, a distanza di tutto questo tempo, tutti ricordano il suo nome. D’altronde ha dato vita a dei successi rimasti indelebili nella storia della televisione e anche della musica, e oggi che non la vediamo più così tanto spesso in tv, continuiamo a ricordarla con affetto e anche con un pizzico di nostalgia per una epoca che ovviamente non potrà mai più tornare indietro.

Sabrina a distanza di tempo continua a suscitare ancora un bel po’ di curiosità tra i telespettatori italiani, forse anche per questo motivo Alessia Marcuzzi ha deciso di intervistarla nella sua ultima puntata di Obbligo o Verità. Qui hanno avuto modo di fare quattro chiacchiere, di raccontarsi e di svelare dei retroscena importanti sulla vita della Salerno, cose rimaste segrete fino a questo momento o che semplicemente gli spettatori meno attenti o informati non conoscevano.

Sabrina Salerno e Rita Pavone: che hanno in comune queste due donne?

Sabrina ha aperto il suo cuore durante questa intervista, ha raccontato ad esempio della sua infanzia senza un padre, del modo in cui l’uomo che le ha dato la vita, l’ha riconosciuta come figlia solo dopo il compimento dei 45 anni ed un test del DNA. Non è stato semplice per lei ma almeno nel corso della sua carriera ha avuto modo di raccogliere numerose soddisfazioni che le hanno permesso di essere la donna orgogliosa che noi oggi tutti conosciamo. E Rita Pavone che ruolo ha giocato nella sua infanzia?

“Quando ero piccola ero innamorata di Rita Pavone, Gianburrasca, perché credevo fosse un maschio, poi Miguel Bosè, il ricciolino di Laguna Blu” ha raccontato. Sabrina non è di certo l’unica, infatti tantissime bambine sono cresciute con l’immagine della Pavone e ne sono rimaste affascinate. Dopo questa cotta, Sabrina ha avuto un flirt con l’attore francese Pierre Cosso, che per lei è stato davvero molto importante: “Ero innamoratissima, avevo la foto sul diario e dicevo alle mie compagne del liceo che sarebbe diventato il mio fidanzato. Era figo! L’ho conosciuto in una radio e mi invitò a uscire. Eravamo a Parigi pensavo mi portasse a teatro e mi ero messa“.