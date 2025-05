Ecco qual è il pesce di stagione a maggio: è quello più fresco e nutriente di tutti

Qual è il pesce di stagione durante il mese di maggio? Innanzitutto, te lo anticipo: hai tantissima scelta. Detto questo, procedo con l’elencarti tutto il pesce fresco che troverai durante questo caldo mese.

Mangiare pesce di stagione è una scelta intelligente sia per il gusto che per la salute. A maggio, il Mediterraneo offre una grande varietà di pesci freschissimi, pescati in modo più sostenibile e naturalmente ricchi di nutrienti. Una vera e propria fortuna.

Per di più, consumare pesce di stagione è una buona idea per le più disparate ragioni. Prima di tutto, perché ti permette di risparmiare. Inoltre fai bene all’ambiente e, soprattutto, come potrai vedere tu stesso potrai mangiare pesce più saporito. Insomma, quello che potresti volere e finanche di più.

Qual è il pesce di stagione a maggio? Ecco l’elenco

Nel mese di maggio, i mari italiani iniziano a rianimarsi dopo i mesi più freddi, offrendo una grande varietà di pesci freschi e saporiti. In questo periodo si trovano facilmente alici e sardine, due tipici rappresentanti del pesce azzurro, così come lo sgombro, che spicca per il suo valore nutrizionale. Proprio di quest’ultimo parleremo a breve perché, ti assicuro, è un pesce nutriente e sottovalutatissimo.

Si pescano anche pesci dalle carni bianche e delicate come pagello, orata selvatica e dentice, ideali per cotture leggere che esaltano il loro sapore naturale. Non mancano specie più saporite e adatte a zuppe o piatti strutturati, come la triglia, lo scorfano e il pesce San Pietro. Non voglio tralasciare i molluschi, anche perché sono quelli che più si prestano a diverse varietà di piatti: è la stagione di seppie e calamari in modo particolare, non farteli sfuggire.

I pesci più nutrienti in assoluto: lo sgombro

Soffermiamoci su uno dei protagonisti del mese di maggio, cioè lo sgombro, uno dei pesci che preferisco io stessa. Tra tutti, lo sgombro si distingue come uno dei pesci più nutrienti e salutari del mese. Appartenente alla famiglia del pesce azzurro, lo sgombro è ricchissimo di omega-3, grassi buoni che favoriscono la salute del cuore e del cervello, ma contiene anche tanto selenio e vitamina D, e non soltanto.

Si tratta inoltre di un pesce che puoi cucinare in davvero tantissimi modi diversi, hai proprio l’imbarazzo della scelta: si può cuocere al forno, alla griglia, al vapore o marinare. Inoltre è economico rispetto a tanti altri pesci, pur essendo buonissimo e prestandosi, come ti dicevo, a diverse ricette.