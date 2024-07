101 anni, turista più longeva d’ Italia, ha scelto Gaeta per godersi le vacanze

A 101 anni la Signora Germana Fiorio, la turista italiana più longeva, sceglie Gaeta per godersi un periodo di vacanza.

Cento e un anno non sono che un numero, un semplice simbolo che sbiadisce di fronte alla sua immensa vitalità e alla sua saggezza senza tempo.

Germana Fiorio, classe 1923, si laurea in chimica industriale 1947. Il padre era il fondatore e titolare dell’industria “Fiorio” di Milano, una delle prime fabbriche in Italia di coloranti per alimenti.

Nel 1940, durante i bombardamenti, rischia la vita pur di non perdere le lezioni all’università.

Tanti sono i viaggi nel corso della sua vita, anche in età avanzata, quando nel 2010 accompagnata dal figlio Luca trascorse un lungo periodo in Antartide.

E poi, dal Brasile al Giappone alla Lapponia (a 92 anni compiuti), dalle Falkland all’Uganda ed oggi a Gaeta dove ogni mattina si tuffa nelle azzurre acque del litorale.

“Gaeta è davvero molto fortunata ad avere una turista così speciale,- commenta il sindaco Cristian Leccese che ha incontrato la signora e le ha consegnato un encomio – Auguro a lei, in questi giorni ospite dell’ Aeneas Landing – un soggiorno indimenticabile pieno di gioia, relax e nuove scoperte”